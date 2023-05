Nuova Jeep Grand Cherokee, libertà e sostenibilità

Prestazioni, comfort e funzionalità sono le caratteristiche della nuova Jeep Grand Cherokee.

Grazie alla tecnologia 4xe può contare su un'autonomia elettrica in città fino a 51 km e un'autonomia di guida combinata fino a 700 km ed è quindi la Grand Cherokee più sostenibile e con le migliori potenzialità off-road di sempre. Nessun compromesso sulle prestazioni con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi. Oltre ad essere ecologica, conferma la sua vocazione off road, con il nuovo meccanismo di scollegamento della barra stabilizzatrice, esclusivo per la classe, che consente una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni sconnessi. Passi avanti anche dal punto di vista tecnologico, grazie a uno schermo per il passeggero anteriore innovativo per il segmento, un nuovo sistema di intrattenimento ad alta definizione per i sedili posteriori e Active Driving Assist.

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe offre livelli superiori di comfort e spaziosità, con la possibilità di ospitare un set di mazze da golf trasversalmente nella stiva. Nuovo anche il design esterno, gli interni inediti, le sospensioni anteriori e posteriori indipendenti e l'esclusiva sospensione pneumatica Quadra-Lift con ammortizzazione elettronica adattiva. Com oltre 110 funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui Active Driving Assist con guida autonoma di livello 2 con mani sul volante, vista surround a 360 gradi e telecamere di visione notturna, offre anche numerosi strumenti di aiuto alla guida di serie. L’architettura completamente rinnovata è abbinata a uno stile aerodinamico per offrire migliori prestazioni e una maggiore sicurezza e affidabilità, riducendo al contempo peso, rumorosità e vibrazioni del veicolo.