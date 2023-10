Polestar, parte dallo Space di Milano la rivoluzione nella vendita delle auto

Presente all'apertura, per la prima volta in Italia, il primo SUV Polestar 3.

Il Polestar Space, un concetto rivoluzionario nella vendita di auto, si trova in Via Fantoli 28/14 a Milano e si estende su una superficie di 300 metri quadrati con personale esclusivamente Polestar Specialist. Un secondo Polestar Space aprirà a Roma entro fine anno.

"Non c’è miglior modo di apprezzare le performance e il feeling di guida di una Polestar se non quello di guidarla. Con l’apertura dei nostri Space, consentiamo a chi è interessato di vivere questa esperienza unica nella propria città mettendo in contatto le due cose che più contano: la persona e il prodotto sempre supportato dal nostro Customer Engagement Center online", afferma Alexander Lutz, Amministratore delegato di Polestar Italia.

I Polestar Space, già presenti in tutto il mondo, sono punti vendita al dettaglio che si discostano dal concetto tradizionale di concessionaria per diventare luoghi centrati sul veicolo e sulla mobilità elettrica. Il ruolo degli oltre 150 Polestar Spaces a livello globale è quello di offrire un'esperienza di alto livello e moderna al cliente, nell'ambito del modello di business* digital- first di Polestar, in cui i veicoli vengono acquistati online. Si distinguono per il loro design minimalista, un'interattività digitale perfetta e la presenza di Polestar specialist, senza provvigione e obiettivi di vendita, che forniscono consulenze in loco sui veicoli e sul tema della mobilità elettrica; I clienti controllano l'intero processo, dalla consulenza iniziale al test drive e, se lo desiderano, alla consegna del modello Polestar che scelgono.

Collocato in una posizione comodamente accessibile e in prossimità della tangenziale, offre un'esperienza di test drive agevole sia nel traffico cittadino che nella circolazione veloce sulla tangenziale.

Questi negozi rappresentano un nuovo passo nella strategia di Polestar per commercializzare veicoli elettrici con un elevato livello di design e prestazioni, ma andranno ancora oltre. Ciascun Polestar Space farà parte di una rete e di una comunità, organizzando conferenze ed esposizioni che spazieranno dal design e dall'architettura alla tecnologia e, naturalmente, all'automobile.

Polestar 2 è già in vendita su Polestar.com con un'autonomia fino a 655 chilometri (WLTP). La versione Standard range Single motor è ora in grado di percorrere fino a 518 km WLTP, con un aumento di 40 km, mentre la variante Long range Single motor può ora raggiungere i 655 km WLTP, con un aumento di 84 km. Anche la velocità di ricarica è aumentata passando a 205 kWh in corrente continua, per un’esperienza più rapida.

Sarà disponibile per la visione anche Polestar 3 dotata di un'autonomia fino a 610 chilometri (WLTP). Polestar 3 è stata progettata in ogni minimo dettaglio per ridurre il rumore di fondo e creare una guida dinamica ed equilibrata. I componenti delle sospensioni Öhlins uniti ai freni Brembo perfettamente calibrati, la rigidità strutturale, la vettorizzazione della coppia e il posizionamento ribassato della batteria e del motore assicurano una maneggevolezza, una reattività e una stabilità su strada senza precedenti.