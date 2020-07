A Trafalgar Square l'opera "The End", con una ciliegia gigante

Roma, 31 lug. (askanews) - Una gigantesca ciliega che sormonta un vortice di panna montata, con un drone e una mosca. Svelata a Londra, a Trafalgar Square, l'opera dell'artista inglese Heather Phillipson dall'evocotivo nome "The End"; una scultura che vuole simboleggiare un imminente crollo.E' solo l'ultima opera a occupare il Quarto Plinto di Trafalgar Square, la tredicesima per l'esattezza e la più alta (9,4 metri)dal '98, quando iniziarono ad alternarsi opere e installazioni sul basamento rimasto vuoto per oltre 150 anni. "The End" resterà lì fino alla primavera del 2022.