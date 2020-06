(Agenzia Vista) Grosseto, 22 giugno 2020 Al bagno arcobaleno di Castiglione della Pescaia attendono Zanardi I gestori e i clienti del Bagno Arcobaleno a Castiglione della Pescaia attendono con trepidazione notizie sulle condizioni di Alex Zanardi. Il campione paralimpico, ricoverato in queste ore in terapia intensiva dopo il terribile incidente in handbike, è proprietario della struttura ed era atteso proprio in queste ore. / courtesy ItaliaSette Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev