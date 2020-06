(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2020 Al via bando per Palazzetto Sport a Roma. Ecco le condizioni in cui versa lo stabile Il Comune di Roma ha avviato le pratiche per l’affidamento dei lavori di risanamento del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano. Il Palazzetto attualmente si trova in condizioni di degrado, ecco le immagini della struttura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev