Al via la 75.ma Assemblea generale Onu, palazzo di vetro deserto

New York, 21 set. (askanews) - Per la prima volta nei 75 anni di storia delle Nazioni Unite, l'Assemblea generale dell'Onu si svolgerà a distanza. Nessun leader mondiale è presente al Palazzo di Vetro di New York per le celebrazioni inaugurali e tantomeno domani per l'avvio dei lavori. L'atmosfera è spettrale, solo un membro per ciascuna delle 193 delegazioni potrà essere presente.La pandemia di coronavirus impedisce assembramenti: gli interventi sono stati registrati e i video inviati al comitato organizzatore, che ha recepito le raccomandazioni del direttore generale Antonio Guterres a ridimensionare l'appuntamento. Si andrà avanti così fino alla fine, il 2 ottobre. Con una vera, sola, protagonista di tutti gli incontri, anche quelli paralleli: la piattaforma Zoom.