(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2020 Alitalia, Patuanelli: “In settimana decreto di costituzione Newco. Questione di giorni” “Il decreto di costituzione della Newco di Alitalia, compagnia che ricordiamo ha in dotazione 3 miliardi, arriverà a giorni. Questa è secondo me la settimana giusta” queste le parole del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a margine della conferenza stampa in Senato per la presentazione delle nuove norme sulle comunità energetiche dell’autoconsumo previste nel decreto Mise. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev