(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2021 Baldino (M5s): "Nessuno giochi ad indebolire questa maggioranza" "Il Governo, grazie anche al M5s, ha stanziato 150 miliardi di Euro per fronteggiare pandemia, ma abbiamo ancora tanto da fare, a cominciare dall'utilizzo del Recovery Fund. Nessuno giochi ad indebolire questa maggioranza, come ha detto il presidente Mattarella questo è il momento di costruire, non di distruggere." Lo ha detto l'esponente del M5s Vittoria Baldino. 00_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev