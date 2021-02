(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio Battelli (M5S): “Ristori immediati per imprese. Soprattutto settore montagna” “Ristori immediati per le imprese soprattutto per la montagna e revisione del Recovery plan. Questi i provvedimenti più urgenti che deve adottare il Governo Draghi. In questo momento i soldi vanno messi subito sul tavolo” sono le parole del deputato M5S Sergio Battelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev