Biden ha invitato Putin e Xi al vertice sul clima

Milano, 27 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole invitare il presidente cinese Xi Jinping e il collega russo Vladimir Putin a un vertice online sul clima che ospiterà il 22 e 23 aprile. "Sanno di essere invitati", dice Biden mentre lascia la Casa Bianca per trascorrere il fine settimana in Delaware.E sono quaranta i leader mondiali invitati all'incontro per celebrare il ritorno di Washington in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico provocato dall'uomo, dopo che l'ex presidente Donald Trump si era disimpegnato dai dossier ambientali.