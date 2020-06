(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2020 Blitz Casamonica, lusso dentro la villa blindata: argenti, piscina e stoviglie in oro zecchino Sferrato duro colpo al clan Casamonica. La Polizia di Stato su richiesta della DDA sta eseguendo misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Maxi sequestro antimafia di beni ai fini della confisca per 20 milioni di euro, su proposta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Roma. Dalle prime ore di questa mattina, più di 150 uomini della Polizia di Stato del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato di PS "Romanina" hanno dato esecuzione all´Ordinanza Applicativa di Misure Cautelari Personali e Reali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di appartenenti al "clan Casamonica". Contestualmente all´esecuzione delle ordinanze, è stata data esecuzione al decreto di sequestro di beni ai fini della confisca emesso dal Tribunale di Roma - Sezione delle Misure di Prevenzione per un valore di circa 20 milioni di euro. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev