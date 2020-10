(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il sorriso e senza apprensione” “Sicuramente è importante la prevenzione delle malattie ma è importante anche mantenere un buon livello di sorriso nell’esistenza. Prevenire è fondamentale ma non si può sempre vivere con l’apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non è male accogliere questo come probabilità dell’esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo Bonolis che si è improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al Foro Italico di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev