(Agenzia Vista) Roma, 7 settembre 2020 Bonomi: “Su contratti nazionali incontro con sindacati utile. Ma restano nodi da sciogliere” “Incontro utile quello con i sindacati. Faremo il possibile perché si arrivi in breve tempo al rinnovo del contratto nazionale della sanità privata. Restano comunque nodi da sciogliere, in primis il contratto degli alimentaristi” queste le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell’incontro fra i rappresentanti degli imprenditori e i sindacati Cgil, Cisl e Uil nella sede di Confindustria di via dell’Astronomia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev