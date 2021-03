Milano, 26 mar. (askanews) - Proseguono i lavori delle draghe nel Canale di Suez per disincagliare la portacontainer Ever Given che sta bloccando il traffico marittimo. La proprietà giapponese della nave punta a liberare il canale stesso entro la notte di sabato, orario giapponese (pomeriggio-sera di domani in Italia). La Shoei Kisen l'ha affermato oggi in una conferenza stampa."Puntiamo a sbloccare nella notte del 27, ora giapponese", ha detto la compagnia di Imabari.