(Agenzia Vista) Sicilia, 28 giugno 2020 Capodoglio di 10 metri intrappolato in rete da pesca illegale, il video del salvataggio Nelle Isole Eolie la Guardia Costiera, impegnata nella tutela della fauna marina e nel contrasto alla pesca illegale, ha soccorso con alcuni volontari un capodoglio intrappolato in una rete da pesca e sanzionato un peschereccio per uso di reti derivanti illegali. / Guardia Costiera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev