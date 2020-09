Cina, dal 2017 costruiti 380 campi di detenzione nello Xinjiang

Milano, 24 set. (askanews) - Dal 2017 a oggi la Cina ha costruito 380 campi di internamento nella regione dello Xinjiang. A dichiararlo Australian Strategic Policy Institute, che grazie a uno studio e a riprese aeree ha potuto documentare questo vero e proprio boom di strutture detentive in una regione con forte presenza musulmana.Lo Xinjiang Data Project riunisce una ricerca empirica rigorosa sulla situazione dei diritti umani per gli uiguri e altre nazionalità non Han nella Cina occidentale. Si concentra su campi di internamento di massa, sorveglianza e tecnologie emergenti, lavoro forzato e catene di approvvigionamento, campagna di "rieducazione", distruzione culturale deliberata e altre questioni relative ai diritti umani. "Uno dei metodi più efficaci per compilare il nostro database - scrivono gli autori - è stato l'esame delle immagini satellitari notturne dello Xinjiang, che ci ha permesso di vedere nuove strutture di detenzione con luci notturne luminose che sono state costruite nel deserto dal 2017".