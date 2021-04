Colao: ”Entro 5 anni rete a banda ultralarga a tutti”

(Agenzia Vista) Roma, 13 Aprile 2021 In materia di transizione digitale, “gli obiettivi europei sono chiari e ambiziosi”, ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, durante l’audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo ministero. “Ma anche noi vogliamo essere ambiziosi. Per la prima volta propongo obiettivi a cinque anni per essere già entro il 2026 tra i Paesi migliori”. Tra questi “vogliamo raggiungere il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultralarga". / Youtube Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev