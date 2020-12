Comitato 'A scuola!' a Regione Lombardia: "Vogliamo ribadir importanza della scuola in presenza"

(Agenzia Vista) Milano, 01 dicembre 2020 Il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e i rappresentanti di tutte le forze politiche lombarde hanno incontrato oggi il comitato 'A scuola!' per discutere di come riaprire le scuole in sicurezza, affrontando i nodi chiave di trasporto, tracciamento e organizzazione scolastica. Da tre settimane gli esponenti di 'A scuola!' organizzano presidi quotidiani in centro a Milano per ricordare alle istituzioni l’ importanza della formazione in presenza ed in sicurezza, per il futuro dei nostri giovani e del Paese. agenziavista.it