(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2020 Conte: “Fonti fossili rischiano di distruggere future attività, non più simbolo di progresso” “Il paradigma incentrato sul consumo di risorse fossili ha mostrato tutte le sue lacune, le sue contraddizioni e la sua inadeguatezza. Continuare a produrre consumando risorse fossili sta generando i semi per la distruzione delle future attività, non è più simbolo di progresso, ma di distruzione. Rischia di mettere a repentaglio la vita stessa, non tanto nostra che siamo la generazione che ancora può salvarsi da questa distruzione, ma sicuramente comprometterebbe la vita delle prossime generazioni”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento all'evento "GenerazioneEnergia. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso". / Giuseppe Conte Durata: 02_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev