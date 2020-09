(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2020 Conte all'Onu: "Pandemia è opportunità per un nuovo inizio" "Il nemico invisibile della pandemia è una tragedia che ci ha cambiato, ma è anche l'opportunità per un nuovo inizio". Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in video alla 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev