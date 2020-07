(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2020 Conte risponde a un bambino in via del Corso: “Ce la sto mettendo tutta per far funzionare l’Italia” “Ce la sto mettendo tutta per far funzionare l’Italia” queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo un pranzo nel centro di Roma, riguardo alle elezioni regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev