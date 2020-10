Conte: Stato emergenza? Confronto con Parlamento, no pieni poteri

Bruxelles, 2 ott. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Bruxelles ha replicato alle opposizioni dopo la proposta del governo di prorogare lo stato di emergenza per la pandemia da coronavirus."Non l'abbiamo ancora deliberato perché vogliamo un confronto con il Parlamento e alla luce dell'esito di questo confronto ci riserviamo di adottare la decisione", ha detto."Ne approfitto per ricordare che anche ora siamo in stato di ermegenza e non significa che siamo in lockdown o un abuso dei pieni poteri, è una procedura di protezione civile che serve a mantenere operativi poteri e facoltà necessari per questa situazione".