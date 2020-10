(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 ottobre 2020 Coronavirus, Sassoli: "Seconda ondata non esclude nuovi strumenti e interventi per ripresa" “Stiamo capendo giorno dopo giorno la gravità di questa seconda ondata, che non esclude che possa prevedere anche strumenti e interventi aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo già deciso.” Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervistato a margine della conferenza stampa al termine del suo intervento al Consiglio europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev