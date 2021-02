Covid-19, l'Inghilterra inaugura la quarantena in hotel

Milano, 15 feb. (askanews) - I primi passeggeri in arrivo a Heathrow sono già stati trasferiti negli hotel di zona. L'Inghilterra ha inaugurato oggi la quarantena obbligatoria in albergo per tutti i cittadini britannici e irlandesi e i residenti nel Regno Unito che arrivano nel Paese da Stati classificati a rischio. Il provvedimento è volto ad evitare l'importazione di varianti del coronavirus resistenti ai vaccini attuali.Di fronte alla pandemia il governo di Boris Johnson intende 'blindare' i successi della massiccia campagna di vaccinazione, che nel Paese ha già interessato più di 15 milioni di persone. L'esecutivo di Londra ha così già vietato gli arrivi di non residenti da 33 paesi, tra cui tutti gli Stati dell'America Latina e il Sud Africa.Da questa mattina, i cittadini in arrivo nel Paese da questi Stati a rischio saranno rinchiusi in un hotel e posti sotto sorveglianza per dieci giorni. Anche le persone in arrivo da altri paesi dovranno osservare una quarantena di dieci giorni, ma potranno trascorrere questo periodo di isolamento a casa propria.Oltre a presentare un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza, tutti i viaggiatori dovranno essere sottoposti a screening nel secondo e nell'ottavo giorno di quarantena.Soggiorno in hotel e test dovranno essere prenotati in anticipo su un sito dedicato. Il governo ha già riservato quasi 5.000 stanze, con una capacità che potrebbe essere aumentata a 58.000. I trasgressori andranno incontro a pesanti sanzioni. Chi nasconde il proprio passaggio in un Paese a rischio rischia invece dieci anni di carcere.