Covid-19, intanto nei bar di Melbourne si beve dopo la mezzanotte

Melbourne, 27 ott. (askanews) - Gli avventori di Melbourne sono tornati a consumare un drink dopo la mezzanotte, dopo che il governo australiano ha revocato alcune severe restrizioni e la seconda maggiore città australiana ha registrato "nessun nuovo contagio" per il secondo giorno consecutivo, dati confortanti nella battaglia contro la seconda ondata di coronavirus.I bar hanno riaperto a Melbourne, al termine di un mese di lockdown, con i residenti che hanno festeggiato il "double donut", il secondo giorno senza contagi e vengono cancellate restrizioni come la chiusura di attività non essenziali.