(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre Covid, Brusaferro: “Siamo in fase 3 avanzata. Ulteriori misure restrittive se necessario” “L’Italia si trova in fase 3 avanzata. Oggi il nostro paese ha adottato misure restrittive significative. Con i dati che le Regioni hanno si possono prendere in considerazione misure ulteriori se necessario” queste le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro a margine della conferenza stampa al nella sede del ministero. Durata: 00_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev