Visco: "Pnrr piano imponente da convertire rapidamente in progetti esecutivi"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 "Il Pnrr include interventi per oltre 235 miliardi, un piano imponente da tradurre rapidamente in progetti esecutivi. Serviranno coesione e consapevolezza da parte di tutti della necessità di far fronte agli impegni assunti", così il governatore della Banca d'Italia Visco nelle "Considerazioni finali". / Banca d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev