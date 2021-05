Provenzano (Pd): “Salvini doveva sostenere proposta Orlando su blocco dei licenziamenti in Cdm”

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 “Salvini è arrivato tardi, la Lega doveva sostenere la proposta del Partito Democratico e la battaglia del Ministro Orlando in Cdm sulla proroga del blocco dei licenziamenti. Nonostante l’ennesimo voltafaccia noi ci siamo e chiediamo al Governo di riaprire un tavolo con i sindacati e con tutte le parti sociali perché con la ripresa è tempo di assumere e non di licenziare.” Così Giuseppe Provenzano, ex Ministro per il Sud del Partito Democratico, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev