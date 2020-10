(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre Covid, Brusaferro: “Situazione grave. Rt a 1,7: scenario 3 e in alcune regioni già a 4” “Oggi censiamo un Rt nazionale ancora in crescita, sempre riferito alla scorsa settimana, ribadiamo che gli effetti del recente Dpcm non li possiamo ancora vedere. L’Rt si aggira intorno a 1,7. Tutte le regioni sono sopra all’1 e alcune lo sono di molto. Siamo nello scenario 3 ma verso il 4. Alcune regioni hanno già raggiunto lo scenario 4. La situazione è grave” queste le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro a margine della conferenza stampa al nella sede del Ministero della Salute. Durata: 02_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev