Covid, Conte: a breve 5 milioni di test rapidi a medici famiglia

Roma, 8 ott. (askanews) - Cinque milioni di test rapidi ai medici di famiglia per affrontare la crescita dei contagi da Covid-19. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile. "Ci sono file per i test, stiamo lavorando per i test rapidi. Ieri c'è stato un bel segnale: un importante sindacato dei medici di famiglia, insieme a Speranza, ha dichiarato che sono disponibili a effettuare i test. Arcuri sta concludendo la gara per 5 mln di test rapidi che saranno messi a disposizione dei medici di famiglia". Un bel segnale in un momento in cui c'è il rischio di rivivere quanto accaduto in primavera con il lockdown. "sono covinto che se ci predisporremo tutti, coinvolgendo tutti, ad affrontare questa fase con responsabilità e rispetto delle regole, riusciremo ad affrontare questa nuova fase limitando al massimo le conseguenze negative sul piano economico e sociale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile."Ne approfitto per ringraziare le regioni e le province autonome - ha aggiunto - di questa profigua collaborazione, dimostrano grande disponibilità a lavorare con il governo nazionale, senza polemiche, in un clima di leale collaborazione".