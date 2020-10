(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2020 Covid, De Luca: "Chiederò lockdown per l'Italia, in Campania procederemo con la chiusura di tutto" "Chiederò lockdown per l'Italia, in Campania procederemo con la chiusura di tutto. Misure parziali non bastano." Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (PD) in una dichiarazione in diretta Facebook sul punto della situazione Covid. Durata: 00_44 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev