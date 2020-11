(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre Covid, Locatelli (Css): “Attività sciistica non è compatibile con i numeri attuali” “Quanto all’attività sciistica, che sicuramente sarà interessata da ristori economici, credo che sia in questo momento non compatibile con i numeri che continuiamo a vedere” sono le parole del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli alla conferenza stampa di monitoraggio dell’emergenza Covid-19 al Ministero della Salute. Durata: 00_52 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev