(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2021 "Siamo in una fase importante di lotta all'epidemia. Ma chi racconta che stiamo come un anno fa dice una cosa clamorosamente non vera. La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c'è un crollo del tasso di contagi", così il ministro della Salute Speranza al summit Coldiretti e Filiera Italia con il Governo. / Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev