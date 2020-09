(Agenzia Vista) Venezia, 28 settembre 2020 Covid, Zaia: “Nessun allarmismo ma mascherina va utilizzata” Le parole del Governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa: “Nessun allarmismo noi siamo pronti come sanità ma mascherina va utilizzata, io penso non sia un grande casino per venire fuori da questo casino” . / Luca Zaia Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev