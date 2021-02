(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 D’Incà (M5S): “Differenze Conte Draghi? Conte si è sacrificato, Draghi ora può essere utile a Paese” “Diversità tra Conte e Draghi? Sono due persone diverse, immagino il riferimento a Giuseppe Conte. Non posso che ringraziare Giuseppe per tutto il lavoro che ha svolto nei mesi precedenti, lavoro straordinario, di grandissimo sacrificio umano e personale. Posso solo ringraziarlo. Il Presidente Draghi ha il suo stile che in questo momento può essere utile per il bene del Paese”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5S) in una dichiarazione in Via della Missione fuori dalla Camera dopo il voto di fiducia al Governo Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev