(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Dimissioni ministri, Fratoianni (LEU): “A italiani serve più fatica e coraggio per affrontare crisi” “Si è molto discusso in questi giorni del carattere di questa crisi. Ci si è molto concentrati perfino sugli aspetti caratteriali dei protagonisti e delle protagoniste di questa crisi. Si è molto discusso dell’irresponsabilità, della non-maturità di chi ha aperto e – a freddo – alimentato questa crisi. Ma io vorrei che ci concentrassimo di più sulla politica. Perché badate: l’irresponsabilità è cosa importante. Io ho molto rispetto per il collega Scalfarotto, per le ministre Bellanova e Bonetti e sono sicuro che ci voglia molta fatica ad abbandonare un ruolo di Governo. Temo però ce ne voglia di più per milioni di italiani e di italiane, di coraggio, ad affrontare le conseguenze che questa drammatica crisi sanitaria produce sulla loro vita materiale, giorno dopo giorno”. Così l’On. Nicola Fratoianni (LEU) intervenendo alla Camera dei deputati dopo il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione politica in atto in vista del voto di fiducia previsto per oggi. / Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev