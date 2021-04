Disastro ferroviario a Taiwan, Tsai Ing-wen fa visita ai pazienti

Hualien, 3 apr. (askanews) - La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, si è recata in visita, in un ospedale di Hualien, alle persone rimaste ferite nel peggior disastro ferroviario nella storia del Paese, avvenuto il 2 aprile 2021 a nord della città, situata nella costa orientale dell isola.Tsai Ing-Wen ha espresso il suo cordoglio e le condoglianze ai parenti delle vittime dell'incidente nell'obitorio dell'ospedale; sono almeno 50 le persone che hanno perso la vita nel deragliamento del treno all'interno di un tunnel.Il convoglio era composto da 8 carrozze e trasportava circa 350 passeggeri in totale; stava attraversando un tunnel quando è uscito dai binari a quanto pare a causa di una collisione con un mezzo che ostruiva i binari.