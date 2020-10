(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre “Divisi siamo niente. Uniti tutto”, sovranisti e “no mask” insieme a Piazza San Giovanni “Dobbiamo difendere il Paese dai traditori che stanno al Governo. Siamo qui per dire che uniti non siamo niente ma uniti siamo tutto”. Queste le voci dal palco della manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma di sovranisti monetari e “no mask” scesi in piazza contro la “dittatura sanitaria” e per una nuova moneta sovrana sganciata dall’euro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev