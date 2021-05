Dl Recovery, Orlando: su subappalto abbiamo difeso diritto

Roma, 29 mag. (askanews) - "E' un punto di equilibrio che tiene insieme un'esigenza profonda di rendere più rapida la P.A. anche in vista della sfida del Recovery, senza sacrificare beni giuridici fondamentali e diritti fondamentali come avere un ambiente sano, il diritto alla legalità, alla difesa del lavoro. Sui subappalti non solo si è difeso un diritto, ma si è difeso anche con strumenti migliori rispetto a quelli che esistevano". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, uscendo da Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha dato via libera al Dl Recovery.