(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Dl Rilancio è legge, ok a fiducia in Senato con 159 sì Dl Rilancio, ok fiducia in Senato con 159 sì: il testo è legge. Sono stati 121 i voti contrari e zero gli astenuti. Votanti 180 e maggioranza fissata a 141. Senato webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev