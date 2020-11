Dl Ristori, Vono (Iv): "Tutelare persone fragili e puntare su giovani per ripartire"

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2020 "Con l’aggravarsi della pandemia il Governo e il parlamento sono attenti a tutelare la popolazione e salvaguardare il diritto alla salute. Come Italia Viva stiamo lavorando al Decreto Ristori per migliorarlo e coinvolgere i giovani con un nuovo piano di welfare. La pandemia ha portato uno stravolgimento sociale, sanitario ed economico. Impegno concreto per assicurare la tutela dei nostri anziani e di tutte le persone fragili consentendo un supporto materiale e psicologico e, allo stesso tempo, guardare ai giovani fondamentali per una ripartenza del paese.” Così la senatrice di Italia viva Silvia Vono. agenziavista.it