Dl semplificazioni, Conte vede Zingaretti: maggioranza compatta

Roma, 3 lug. (askanews) - "La maggioranza è compatta, certo. Lavoriamo tutti i giorni, su vari fronti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Lo vedete - ha aggiunto - anche col decreto rilancio: è stato fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo offerto in conversione tre manovre di bilancio. Ringrazio tutti i parlamentari che hanno lavorato con grandissimo impegno: è stato un lavoraccio. Se volete misurare la maggioranza misuratela sul lavoro concreto che ha fatto, non sui titoli astratti dei giornali"."L'Italia - ha aggiunto - ha sofferto così tanto in questi mesi e vuole una ripresa veloce, certa. Questo è il momento del coraggio. Non ho assolutamente motivo di dubitare che pur nella varietà di posizioni che ci possono essere tra le forze politiche di maggioranza si trovi la convergenza per una semplificazione vera, robusta. Occorre un passo risolutivo".Sul Recovery fund, invece, replicando al premier olandese Mark Rutte che ha ammonito l'Italia a "farcela da sola", Conte ha aggiunto: "L'Italia ce la farà da sola, per questo dobbiamo dimostrare il nostro coraggio e la nostra forza. Abbiamo grandissime potenzialità e dobbiamo mettere in condizione il Paese di recuperare il deficit strutturale. Ecco perché la semplificazione è definita già la madre di tutte le riforme".