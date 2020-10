(Agenzia Vista) Caserta, 01 ottobre 2020 Dl sicurezza, Conte: "Lo porteremo al prossimo Cdm" "Il decreto sicurezza sarà al prossimo Consiglio dei ministri, abbiamo programmato per lunedì sera". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Volevamo farlo nel fine settimana ma c'è il silenzio elettorale per i ballottaggi quindi è opportuno farlo lunedì sera. Porteremo quindi il decreto sicurezza al prossimo Consiglio dei ministri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a margine della visita in un istituto di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev