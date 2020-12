(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2020 Dl sicurezza, Meloni: "Ennesima porcata per agevolare scafisti" "Voglio fare la mia parte in questo ostruzionismo che il centrodestra sta facendo per completare l'approvazione di questo decreto insicurezza, cioè della ennesima porcata con la quale questo governo cerca di far guadagnare miliardi di euro agli scafisti riempiendo l'Italia e non solo di immigrati clandestini". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni intervenendo nell'Aula della Camera durante il dibattito sul Dl sicurezza. 03_23 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev