(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo Draghi: “Ad aprile 500mila vaccini al giorno. Speriamo non ci siano imprevisti nelle forniture” “Arriveremo a 500mila vaccini somministrati al giorno in aprile e l’obiettivo è di arrivate a cifre più alte in maggio e giugno. Speriamo di non avere impreviste sulle forniture delle dosi” sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa sul Dl sostegni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev