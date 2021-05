Americani a Roma, il libro "Rugged Style War" sulle giacche militari della II Guerra Mondiale

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 È appena uscito “ Rugged Style War - Rome” un libro fotografico di 304 pagine, edito dalla statunitense Schiffer Publishing, che racconta in scatti le iconiche giacche militari americane utilizzate durante la Seconda guerra mondiale - una collezione di oltre 100 capi, appartenenti agli autori, e archiviati nel corso degli ultimi 20 anni. Testi in inglese e giapponese illustrano oltre 600 fotografie che, partendo da quelle d’epoca, ricercate presso l’American National Archive,e passando per quelle che arrivano ai dettagli e svelano ogni particolare stilistico dei capi , rendono l’opera un “instant classic” ed un prezioso archivio per chi si avvicina oggi al mondo del Vintage ma anche per chi, appassionato, vuole ampliare le sue conoscenze. Gli autori - tutti romani, Mirko Di Giovanni, Andrea Ventura e David Petrini - che ne ha curato la fotografia, con un salto temporale di 80 anni, hanno voluto poi immortalare 30 “modelli per un giorno” che indossano con passione e stile queste giacche oggi, scegliendo per ognuno una significativa location capitolina, lontana dai cliché turistici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev