Roma, 19 mar. (askanews) - "Non ho ancora fatto la prenotazione,la mia classe di età è entrata tra quelle che mi permettono diavere il vaccino. Farò AstraZeneca, mio figlio l'ha fatto inInghilterra. Non c'è nessuna prevenzione, nessun dubbio". Lo ha detto ilpresidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa altermine del Consiglio dei ministri che ha dato via libera al dlSostegni.