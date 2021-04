Dureghello (Presidente Comunità ebraica di Roma): “Raccogliamo e rinnoviamo impegno dei partigiani”

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2021 Presidente Comunità ebraica di Roma: “Raccogliamo e rinnoviamo impegno dei partigiani” “Siamo onorati di concludere questo 25 aprile con la deposizione della corona di fiori che abbiamo fatto con il Ministro Guerini in rappresentanza del Governo alla lapide che ricorda il sacrificio di ebrei partigiani durante la seconda guerra mondiale. Ci fu anche una resistenza fatta di persone che erano scampate alla deportazione e che con la loro vita, con il loro sacrificio e con il loro impegno personale testimoniarono il desiderio di vita e di speranza che lasciano come testimonianza per le future generazioni. Oggi lo raccogliamo in un contesto complicato e lo rinnoviamo augurando a tutti buona Liberazione.” Queste le parole della Presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, al termine della cerimonia per 76esimo anniversario della Liberazione al Tempio Maggiore a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev