Elezioni Bulgaria, ecco Slavi Trifonov, lo showman che ha sfidato il premier Borisov

(Agenzia Vista) Bulgaria, 04 aprile 2021 Exploit dello showman Slavi Trifonov e il suo neocostituito partito populista "C’è un popolo come questo" alle elezioni in Bulgaria. La formazione si è piazzata al secondo posto alle spalle del partito conservatore Gerb dell’uscente premier Boyko Borissov, e prima dei socialisti. Il partito ha raccolto il voto di protesta dei bulgari, che la scorsa estate hanno manifestato per settimane contro la corruzione al Governo. Trifonov è uno showman che ha condotto per anni la trasmissione "Lo show di Slavi". Facebook Slavi Trifonov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev