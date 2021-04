”Entriamo tutti in zona blu”, l’appello di Conte per Giornata mondiale consapevolezza dell’Autismo

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2021 "C’è uno spazio dove si espande la solidarietà il senso di una medesima comunità, è la zona blu dove possiamo dimostrare tutto il nostro sostegno per le persone autistiche e i loro familiari. Noi dobbiamo far sentire la nostra solidarietà a loro. La nostra Costituzione ci vincola a rendere tutti partecipi della vita democratica del nostro Paese, tutti siamo apparteniamo alla classe A, tutti dobbiamo essere posti nelle medesime condizioni. Entriamo tutti in zona blu.” / Facebook FIA – Fondazione Italiana Autismo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev